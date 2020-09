Sardegna: app per raccontare Cagliari e suoi luoghi, via libera in Commissione comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Racconterà in tempo reale la storia dei luoghi di Cagliari che si stanno visitando. Si tratta di un'applicazione per lo smartphone, un nuovo servizio al quale ha dato il via libera la commissione congiunta Attività produttive ed Innovazione tecnologica del comune di Cagliari. Sarà disponibile tramite gli "app store" Apple o Android, sarà plurilingue e sarà pubblicizzata negli infopoint e nel terminal crociere del porto cagliaritano. La nuova app, una volta realizzata, conterrà i principali itinerari turistici cittadini con la descrizione dei luoghi: si avvierà automaticamente nei pressi delle attrazioni e dei luoghi d'interesse, anche con utilizzo della tecnologia "realtà aumentata" che consentirà di approfondire la storia dei luoghi e darà informazioni utili ai visitatori, collegata al trasporto pubblico locale con ubicazione delle fermate – linee di trasporto e tratte da percorrere. Prevista anche l'implementazione di itinerari turistici urbani tematici e interfacciabili, all'interno dei quali saranno stabiliti i punti di interesse geolocalizzati, da raggiungere tramite la navigazione satellitare e in prossimità dei quali si apre il loro contenuto descrittivo. Ne verrà promossa la diffusione con azioni di marketing al porto, nell'aeroporto, nella stazione ferroviaria, sui mezzi di trasporto pubblico locale e nelle strutture ricettive. (segue) (Rsc)