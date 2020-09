Imprese: Gruppo Ligabue, da pool di banche guidato da Iccrea cinque milioni di euro con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo bancario cooperativo Iccrea) in qualità di capofila, Bcc Pordenonese e Monsile e Banca Annia sono protagoniste di un finanziamento in pool verso il Gruppo Ligabue, garantito da Sace nell’ambito di Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento di complessivi cinque milioni di euro, dalla durata di 6 anni, ha l’obiettivo di dotare il Gruppo veneto delle risorse necessarie per affrontare gli effetti della pandemia nelle numerose attività in cui è impegnato. “Il Gruppo Ligabue e il Gruppo bancario cooperativo Iccrea hanno da tempo stretto un legame proficuo, e accompagnare gli imprenditori che vogliono crescere e continuare a investire, specialmente in questo complesso momento della nostra economia, è per noi una priorità: questa operazione è la conferma della nostra forte attenzione alle aziende del territorio, e della valenza delle partnership che possiamo concretizzare, come in questo caso con Sace, a beneficio dello sviluppo delle aziende”, ha commentato Carlo Napoleoni, direttore generale di Iccrea BancaImpresa. (segue) (Com)