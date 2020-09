Regionali: Ciarambino (M5s), in Campania è il momento di collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oltre 253mila voti, 22mila in più di quanti ne sono stati attribuiti alla mia lista, sono orgogliosa di aver contribuito alla tenuta del Movimento 5 Stelle in Campania in una battaglia elettorale che non ha precedenti nella storia della democrazia". Lo ha detto il candidato M5s Valeria Ciarambino a commento delle Regionali: "Una battaglia complicata fin dall'inizio, con un vincitore già scritto che ha ottenuto percentuali bulgare grazie alla forza delle sue 15 liste e all'emergenza Covid. Oggi i numeri dicono che, contro ogni previsione possibile, c'è stato un voto disgiunto a mio favore". Quindi ha aggiunto: "Non mi sono mai intestata risultati personali, lavorando sempre a testa bassa per il progetto comune del M5S, ma questa volta sono particolarmente fiera di un risultato che mi gratifica e che nasce dalle battaglie che porto avanti da sempre, dai risultati che ho inanellato in cinque anni di Consiglio regionale e dal progetto che ho proposto per la mia regione". (segue) (Ren)