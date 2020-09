Sostenibilità: sono 78 le Pmi premiate nel Welfare Index di Generali Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 78 le imprese “welfare champion” (più che triplicate rispetto al 2017) premiate oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Le aziende premiate, che hanno ottenuto le cinque “W” del rating Welfare Index Pmi di Generali Italia, hanno messo “salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali e hanno accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro”. Dai tamponi, ai test sierologici, alle iniziative aperte a tutto il territorio e di sostegno al sistema sanitario nazionale, ai quali si sono aggiunti progetti di formazione a distanza, integrazione al 100 per cento del reddito dei dipendenti in cassa integrazione e nuove modalità di lavoro. Le imprese, prosegue la nota, sono state il punto di riferimento immediato per i dipendenti, le loro famiglie, e le comunità: si tratta delle realtà caratterizzate dal sistema di welfare più ampio (per numero di aree attivate) e che si contraddistinguono per numerosità e intensità delle iniziative, grado di coinvolgimento dei lavoratori e impegno economico e organizzativo nel welfare aziendale. In particolare quest’anno le imprese “campioni di welfare” hanno dimostrato grande capacità di reazione e resilienza all’impatto della crisi Covid-19. (segue) (Com)