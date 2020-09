Agroalimentare: Gruppo bancario Iccrea, Cdp e Mipaaf insieme per contratto filiera da 49,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo bancario cooperativo Iccrea, insieme a Bcc di Roma, Emil Banca, Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, ha finalizzato con il sostegno di Cassa depositi e prestiti un finanziamento a sostegno degli investimenti previsti nel contratto di filiera dedicato al ciclo di lavorazione della patata e degli ortaggi Italiani di qualità. Stando al relativo comunicato stampa, il contratto è destinato alle cooperative Associazione Co.Val.Pa Abruzzo, Patfrut, Associazione marsicana produttori di patate nonché all'Azienda agricola Ciafardoni Luigi e, indirettamente, Agrifood Abruzzo in qualità di sottoscrittore dell'accordo di filiera. Il progetto, prosegue la nota, consentirà la realizzazione di investimenti complessivi per 49,7 milioni di euro. Oltre ai 37,8 milioni concessi dal Gruppo bancario cooperativo Iccrea insieme a Cdp, si legge nel documento, si aggiungono anche 11,8 milioni circa di contributi in conto capitale del ministero a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Il finanziamento così accordato permetterà la realizzazione di tre nuovi impianti agroindustriali adibiti alla trasformazione, frigoconservazione, confezionamento e logistica in Abruzzo e Puglia con investimenti per oltre 31 milioni di euro; la riconversione di uno stabilimento per la produzione di prodotti quarta gamma in Emilia Romagna; un forte potenziamento ed automatizzazione delle linee produttive; la riorganizzazione dei processi di acquisto intrafiliera e di commercializzazione per massimizzare il valore aggiunto riconosciuto alle aziende agricole conferenti. (segue) (Com)