Agroalimentare: Gruppo bancario Iccrea, Cdp e Mipaaf insieme per contratto filiera da 49,7 milioni (2)

- Tre le strategie fondanti del progetto: l'integrazione, lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti commercializzati. La filiera è quindi finalizzata all'attuazione coordinata di una serie di interventi che hanno l'obiettivo di aggregare la produzione primaria delle patate e degli ortaggi di qualità, sviluppando un rapporto diretto con le industrie agroalimentari della filiera dedite alla surgelazione e alla quarta gamma. Al contempo, verranno coordinate le attività di commercializzazione del fresco al fine di realizzare un compatto gruppo nazionale in grado di competere anche a livello internazionale. Complessivamente il progetto coinvolgerà, direttamente e indirettamente, l'intera filiera produttiva composta da oltre 1.100 soci conferenti, cui fanno capo circa 4.700 ettari di superficie coltivata, 15 stabilimenti produttivi ed oltre 149 mila tonnellate di prodotti commercializzati come prodotto fresco, surgelato e in quarta gamma. (Com)