Amministrative: Lega Piemonte, vincenti ad Arona, Tronzano Vercellese e Virle, premiato nostro buongoverno

- L'ultima tornata elettorale "ancora una volta premiato il buongoverno della Lega" e "quello dei suoi amministratori locali". E' quanto scrive in una nota il gruppo del Carroccio in Consiglio regionale, che "guarda con soddisfazione ai risultati raggiunti in molti Comuni della regione, che hanno visto l’elezione o la riconferma di tanti sindaci che nella Lega hanno trovato le insegne della loro azione politica". La Lega parla di un "successo che va da Arona, con la riconferma di Federico Monti, a Tronzano Vercellese, con l’elezione di Michele Pairotto, a Virle in provincia di Torino, con il secondo mandato di Mattia Robasto che ha addirittura superato il 90% delle preferenze". "E si tratta solo di esempi – rimarca il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte – che dimostrano con la forza dei fatti e del consenso quanto gli amministratori leghisti abbiano fatto per lo sviluppo e la ricchezza dei loro territori. A tutti loro, e al sindaco di Belgirate Walter Palazzetti, vanno i suoi complimenti e i suoi migliori auguri di buon lavoro. Come commissario della Lega Salvini Piemonte per il nostro Vco, il capogruppo sorride per il risultato ottenuto nella “sua” Borgomezzavalle, il Comune di cui è stato sindaco e di continuerà a essere consigliere comunale per mettere a disposizione la sua esperienza e la sua collaborazione con la Regione al neo sindaco Stefano Bellotti. E se dispiace di non aver vinto a Crevoladossola per appena 13 voti, è sostenitrice della Lega il primo cittadino di Stresa Marcella Severino. Storie di un impegno che si vuole continuare a garantire anche a Domodossola, dove la giunta di centrodestra guidata da Lucio Pizzi tanto bene ha fatto e per la quale si auspica una ricandidatura in vista delle elezioni del prossimo anno. Il Vco diventa così lo specchio di un Piemonte che crede nella Lega che in questi anni ha raggiunto vette inimmaginabili grazie alla lungimirante guida del segretario Riccardo Molinari, espressione qui come a Roma di una politica della coerenza e del buonsenso. Per questo motivo, al ballottaggio occorrerà sostenere con ancora più convinzione i candidati del centrodestra Maurizio Oddone a Valenza e Fabio Giulivi a Venaria, dove anche grazie all’impegno del nostro vicecapogruppo Andrea Cerutti si è arrivati, in un municipio da sempre a noi avverso, a un secondo turno per nulla scontato".(Rpi)