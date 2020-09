Università: al via domani in Campania XI Forum della Borsa della ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani fino al 25 settembre si terrà l'XI Forum della Borsa della ricerca, con 70 grandi aziende e 100 gruppi di ricerca, l'iniziativa è realizzata dalla Fondazione Emblema, in collaborazione con l'Università di Salerno e la Regione Campania per far dialogare le imprese innovative e il mondo della ricerca universitaria. La Borsa è incentrata su un modello concreto di appuntamenti one to one: nelle settimane precedenti l'evento, tutte le realtà presenti possono consultare le schede dei partecipanti e calendarizzare un incontro individuale. Con questo format, Emblema punta a eliminare qualsiasi intermediazione e a favorire il contatto diretto tra innovatori e ricercatori. La sessione plenaria sarà trasmessa in diretta su Facebook e YouTube di Fondazione Emblema.(Ren)