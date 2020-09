Campania: Coldiretti, buon lavoro al presidente Vincenzo De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la delegazione di Coldiretti Campania, rappresentata dal vicepresidente nazionale Gennarino Masiello e dal direttore regionale Salvatore Loffreda, ha partecipato al tavolo convocato dal presidente Vincenzo De Luca con le organizzazione agricole. Masiello ha affermato: “Cogliamo l’invito di De Luca a non perdere tempo e a rimettere subito in moto l’agenda dell’agricoltura e dell’agroalimentare in Campania. Coldiretti, come sempre, non farà mancare il suo apporto costruttivo di idee e proposte”. (Ren)