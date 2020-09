Coronavirus: nuova vittima in Sardegna, donna di 63 anni ricoverata dal 13 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 63 anni originaria di Benetutti, in provincia di Sassari, positiva al Covid-19, è morta all'ospedale di Nuoro dove era ricoverata dallo scorso 13 settembre in terapia intensiva. La salma è stata trasportata in paese per essere tumulata nel cimitero cittadino. "Una notizia tristissima - commenta il primo cittadino Enzo Cosseddu -. Sono vicino, a nome di tutta la cittadinanza, ai familiari della donna scomparsa. Come amministrazione stiamo facendo il possibile per arginare i contagi, ma quando succedono queste cose siamo impotenti". Nel paese del Goceano, dove i positivi sono al momento due, la riapertura delle scuole era già stata rinviata nelle scorse ore. (Rsc)