Trasporti: De Micheli, Piano “Italia veloce” ha elementi di sostenibilità

- Il Piano “Italia veloce” elaborato dal governo per potenziare la mobilità nazionale si fonda su alcuni importanti elementi di sostenibilità. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenuta oggi alla sessione pomeridiana del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 organizzato dall’Asvis (Alleanza italiana dello sviluppo sostenibile). “I criteri utilizzati per la scelta delle infrastrutture da realizzare o finanziare tengono conto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica: particolare importanza è stata data alla necessità di potenziare le infrastrutture per garantire l’intermodalità tra tutti i sistemi di trasporto, promuovere l’accettazione delle scelte infrastrutturali da parte delle comunità locali e abbattere i costi”, ha spiegato. “L’obiettivo finale è il contrasto alla cosiddetta tirannia della distanza, e riteniamo di avere selezionato opere giuste in questo senso, al fine di ridurre i divari tra aree geografiche del paese e dare entro il 2030 la possibilità all’80 per cento degli italiani di spostarsi in tutto il paese senza perdere tempo”, ha concluso, sottolineando che un altro pilastro del Piano è rappresentato dalla mobilità urbana.(Ems)