Piemonte: la Regione scrive al governo, "meno spese per le famiglie"

- L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte e coordinatore nazionale della Commissione Salute, Luigi Icardi, ha scritto oggi al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendogli di avviare le procedure per "rivedere temporaneamente le percentuali di compartecipazione alla retta complessiva degli anziani ospitati in convenzione nelle Rsa, prevedendo un maggiore carico sul Servizio Sanitario ed un minore onere da parte delle famiglie". Secondo Icardi tale provvedimento di revisione temporanea delle compartecipazioni ai Lea, a favore delle famiglie, "dovrà trovare una forma di copertura attraverso nuovi finanziamenti assegnati al Fondo Sanitario Nazionale". In concreto, nella lettera viene proposto al ministro di porre allo studio "una forma di contribuzione urgente una tantum per le Rsa a fronte dei maggiori costi covid sostenuti e dei minori ingressi (misure economico\finanziarie) e di consentire alla rappresentanza delle Regioni di poter partecipare alla Commissione ministeriale di riorganizzazione delle Rsa". Icardi si dice "preoccupato delle conseguenze economiche dovute ai minori inserimenti avvenuti nelle strutture in tutti questi mesi ed alla copertura degli ulteriori costi legati all’emergenza Covid (esempio Dpi)". (segue) (Rpi)