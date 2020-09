Sardegna: nuova ordinanza governatore, no raccolta differenziata per positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dei rifiuti per le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al Coronavirus, in isolamento o in quarantena obbligatoria è il tema della nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas."Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività) – si legge nel documento - deve essere interrotta la raccolta differenziata". Il risultato è che "tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e teli monouso, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i guanti dovranno essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati". Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. "Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati". (segue) (Rsc)