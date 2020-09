© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Napoli, in occasione del 35° anniversario dell’omicidio del Giancarlo Siani, alle ore 9.15 presso le Rampe Siani, in via Suarez nel quartiere l Vomero, verrà deposta una corona di fiori presso la targa in memoria del giornalista ucciso dalla camorra. Sarà presente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Le iniziative proseguiranno al cinema Modernissimo. (Ren)