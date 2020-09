Regionali: Molteni (Lega), risultato storico in Campania, incalzeremo De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta il gruppo della Lega entra in Consiglio regionale. Cinque anni fa non c'eravamo neppure. De Luca ha vinto, a lui l'onore e l'onere di governare, a noi il compito di incalzarlo su temi fondamentali per la vita dei campani e per lo sviluppo della regione: sanità, rifiuti, ambiente, infrastrutture, sicurezza e lavoro". Lo ha dichiarato in una nota il segretario della Lega Campania Nicola Molteni: "La nostra sarà opposizione seria, dura e propositiva. Dal gruppo consiliare della Lega niente sconti e compromessi. Lavoreremo per crescere e diventare una forza di governo credibile e alternativa a De Luca, con un centrodestra rinnovato e più competitivo. Continua il percorso di crescita e radicamento nelle istituzioni e sui territori. Da oggi pancia a terra e testa alle prossime amministrative. Il futuro della Campania passa anche per la Lega". (Ren)