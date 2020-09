Napoli: de Magistris chiude le scuole fino al 28 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato l'ordinanza che prevede per le giornate del 24, 25 e 26 settembre 2020, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di Napoli, che sono stati sede di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, al fine di garantire la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi didattici per consentire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid–19. L'annuncio in una nota del Comune. (Ren)