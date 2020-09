Piemonte: la Regione scrive al governo, "meno spese per le famiglie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attuali condizioni, anche finanziarie, delle Rsa, "possono comportare il rischio della mancata risposta socio-assistenziale di un comparto che coinvolge direttamente ed indirettamente centinaia di migliaia di lavoratori e che ospita centinaia di migliaia di anziani, in un periodo in cui il Servizio Sanitario Nazionale dovrà fronteggiare la nuova recrudescenza del Covid". Le attività di riorganizzazione delle Rsa potranno richiedere investimenti ulteriori da parte delle strutture, anche sulla dotazione sanitaria e assistenziale (es. figure professionali quale il Direttore Sanitario, maggior presenza di medici, infermieri ecc) e tali misure oggi comporterebbero, in vigenza degli attuali Lea, un aumento della quota sanitaria ed un pari aumento della quota a carico delle famiglie. Da qui, l’accorato appello del coordinatore nazionale della Commissione Salute, a nome delle Regioni, affinché le richieste a favore di Rsa, operatori, anziani ospiti e famiglie, non resti inascoltato e consenta alle stesse Regioni di poter partecipare tecnicamente e politicamente alla riscrittura delle regole di funzionamento dell’assistenza socio-sanitaria, nella certezza che le diverse sensibilità (Stato e Territori) consentono di migliorare la qualità dei provvedimenti. (Rpi)