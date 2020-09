Napoli: approvato in giunta il nuovo regolamento della Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvata, dalla giunta comunale, la deliberazione relativa al nuovo regolamento Tari che dovrà essere sottoposto al consiglio". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "Il regolamento recepisce le nuove norme contenute nel Decreto crescita e nella Legge 160/2019, in particolare, è stata prevista la riscossione potenziata della Tari, per cui l'avviso di accertamento diventa anche atto esecutivo. Ciò comporterà una riduzione dei tempi della riscossione oltre ad una riduzione dei contenziosi potendo il contribuente impugnare un unico atto invece di due (avviso di accertamento e cartella esattoriale)". E ancora: "Sono state previste, inoltre, nuove modalità di dilazione degli avvisi di accertamento esecutivi più vantaggiosi per i contribuenti". (segue) (Ren)