Napoli: approvato in giunta il nuovo regolamento della Tari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni aspetti previsti dalla delibera: "La dilazione massima fino ad oggi era in dodici rate mensili, adesso potrà, a seconda degli importi, arrivare fino a trentasei rate mensili. Come per l'Imu, la nuova disciplina consente ai contribuenti di procedere al ravvedimento operoso fino a quando non sono raggiunti da avvisi di accertamento e potranno versare tardivamente l'imposta dovuta con sanzioni ridotte al 4,29% ed al 5% anziché al 10%. Inoltre, gli studi professionali potranno migrare dalla categoria uffici, agenzie e studi professionali alla nuova categoria tariffaria, più vantaggiosa, "banche, istituiti di credito e studi professionali". E infine: "E' stato, infine, previsto il riconoscimento delle riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche sottoposte a periodi di chiusura a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19". (Ren)