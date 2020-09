Napoli: dalla giunta de Magistris la delibera per il nuovo regolamento Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seduta odierna, la giunta de Magistris ha approvato due delibere di proposta al consiglio relative alla nuova Imu ed alle tariffe per l'anno 2020". Lo ha reso noto il Comune. In particolare: "Il nuovo regolamento Imu integra la disciplina normativa prevista dal legislatore nazionale per la gestione del tributo, con le regole per la gestione dello stesso. In particolare, con la legge finanziaria per il 2020 è stata abolita la Tasi, riportando quanto ad essa afferisce alla disciplina dell'Imu". Ecco le principali scelte effettuate nel nuovo regolamento: "abolizione dell'obbligo di prestare una fideiussione bancaria in caso di richiesta di dilazione degli avvisi di accertamento ricevuti per gli importi superiori a 10mila euro; l'introduzione della possibilità, in caso di eccedenze di pagamenti dell'imposta, di scegliere tra la richiesta di rimborso e la compensazione con i pagamenti da effettuare; l'abolizione del precedente limite di importo di 50.000 euro per procedere alla compensazione delle somme versate in eccedenza, che ora è sempre possibile". Inoltre "restano confermate le riduzioni per le locazioni a canone concordato, mentre viene consentita la possibilità di ravvedimento finché non intervengano azioni dell'Amministrazione che constatino il mancato versamento e le tariffe Imu per l'anno 2020, restano confermate al livello degli anni passati, tenendo conto che con l'abolizione della Tasi, l'aliquota Imu è la somma dei due precedenti tributi". (Ren)