Abruzzo: ambiente, proseguono i seminari promossi da Confindustria

- Un ciclo di quattro incontri gratuiti, promossi da Conai in collaborazione con Confindustria L'Aquila Abruzzo interno, per approfondire "Le regole particolari di gestione dei rifiuti e degli imballaggi". Prosegue il modulo di seminari on-line che, fino al 30 settembre prossimo, aiuterà le imprese della provincia dell'Aquila a orientarsi tra norme per una ripresa sicura, tematiche ambientali, detenzione e regimi autorizzativi del ciclo dei rifiuti. Tutte le aziende associate a Confindustria L'Aquila - Abruzzo interno potranno seguire i corsi in diretta streaming: un'occasione utile e gratuita di formazione e aggiornamento per dirigenti aziendali, funzionari degli uffici acquisti e amministrativi e professionisti che svolgono consulenza fiscale ed amministrativa. (segue) (Gru)