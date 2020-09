Abruzzo: ambiente, proseguono i seminari promossi da Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le prime due sessioni (il 9 settembre con la puntata dedicata alla gestione degli imballaggi, procedure consortili di esenzione/rimborso e contributo diversificato e il 16 settembre con l'approfondimento riservato ai rifiuti prodotti da fornitori, manutentori e appalti) i corsi riprenderanno il 23 settembre prossimo, con l'intervento sul tema"Avvio e recupero o smaltimento dei rifiuti. Il rapporto ed il controllo dei destinatari idonei" e 30 settembre con l'approfondimento sulla "Gestione di particolari tipologie di rifiuti: Raee, pile e batterie, rifiuti sanitari, amianto, pneumatici, rifiuti da manutenzione, rifiuti delle navi". Tutti i corsi inizieranno alle 10.30 e avranno una durata di circa novanta minuti. Momenti di formazione ben inseriti nelle attività e nelle occasioni di approfondimento che il Consorzio nazionale imballaggi porta avanti sui territori per promuovere cultura e sensibilità ambientale presso istituzioni, imprese e cittadini. "Abbiamo inteso aderire a questa iniziativa", spiega Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L'Aquila Abruzzo interno, "come azione concreta a favore delle imprese associate agevolando un percorso gratuito di aggiornamento in merito alle numerose novità in campo ambientale e alle regole di interesse per una corretta ripresa dell'attività produttiva dopo il periodo emergenziale dovuto al Covid". (Gru)