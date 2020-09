Piemonte: medici di base, "non in grado di gestire i vaccini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre è stato rilevato che all’interno delle Rsa, nonostante le richieste inoltrate più volte ai Sisp, a febbraio e marzo non sono stati eseguiti tamponi e persiste tuttora il problema della disparità di trattamento tra pazienti in regime di convenzione, che hanno diritto al tampone, e pazienti privati, per i quali non è possibile accedere attraverso il sistema sanitario pubblico. Secondo i sindacati, più in generale, si è scambiato un problema di sanità pubblica con un problema di assistenza sanitaria, concentrando l’attenzione e gli investimenti sugli ospedali e tralasciando la medicina territoriale, rispetto alla quale - hanno precisato - mancano investimenti da 15 anni. Si chiedono soluzioni normative adeguate, il potenziamento dei Sisp, maggiore integrazione tra i vari servizi territoriali, turn over dei medici di famiglia, che continuano ad andare in pensione senza essere sostituiti, luoghi idonei alla quarantena per i pazienti che non possono restare a casa. Sulle questioni affrontate hanno fatto domande i consiglieri dei gruppi Lega, Luv, Pd e M5s. Al termine dell’incontro il gruppo della Lega ha proposto di sottoporre all’esame della commissione Sanità alcune delle problematiche sollevate, in particolare quelle legate al vaccino antinfluenzale. (Rpi)