Sardegna: Truzzu su inizio lezioni a Cagliari, sarà anno difficile, alle famiglie chiedo pazienza

- "Filerà tutto liscio? Certo che no. Ci saranno inconvenienti e piccoli disguidi che cercheremo tutti insieme di risolvere prontamente". Lo scrive Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, agli studenti del capoluogo della Sardegna che iniziano oggi le lezioni nelle scuole cittadine. E per i 935 bambini della prima elementare una gradita sorpresa: il diario del Cagliari calcio, dono della società. "Oggi molti di noi hanno accompagnato i propri figli a scuola per il primo giorno dell'anno scolastico - sottolinea Truzzu -. Primo giorno che non è mai facile in un anno normale, figuriamoci in questo. Comprendo la preoccupazione delle famiglie, soprattutto per i più piccoli, che per la prima volta escono dalle certezze del nido familiare. Abbiamo lavorato con tutte le nostre forze per garantire il massimo della sicurezza e la migliore accoglienza in ogni scuola. E voglio ringraziare la stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e del personale della scuola che con abnegazione e spirito di sacrificio ha lavorato per raggiungere quest'obiettivo. Chiedo pertanto a tutte le famiglie un pizzico di pazienza in più - conclude il sindaco di Cagliari -. Perché se ognuno di noi crede che tutto debba essere perfetto, che nessuno possa sbagliare ha già fallito. Perché questa non è la scuola. La scuola è conoscenza, emozione, educazione, gioco e contatto. E soprattutto l'opportunità di sbagliare". (Rsc)