- "Abbiamo sfondato il muro dei 100mila voti con Noi Campani-Mastella". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aggiunto: "Grazie. Commosso, ringrazio. In due mesi abbiamo creato il simbolo, trovato i candidati. Abbiamo corso, nonostante le difficoltà, in lungo e in largo per la Campania. Dopo anni di sofferenza: rieccoci. Un grande abbraccio. Vi voglio bene".(Ren)