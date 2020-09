Napoli: maltratta la moglie, arrestato 54enne a Ercolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse mosse nei confronti di un 54enne a Ercolano (Na) arrestato dai carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della sezione operativa di Torre del Greco. Una chiamata al 112 ha allertato i militari che una volta giunti sul posto hanno trovato il 54enne in stato di agitazione. L'uomo nel corso dell'ennesima lite avrebbe preso a schiaffi e pugni la moglie convivente e avrebbe poi provato a sfuggire all'arresto spintonando i carabinieri che lo hanno bloccato e condotto in carcere.(Ren)