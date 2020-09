Abruzzo: Mauro Casinghini è il nuovo direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Casinghini: "L'Agenzia è un organismo che gode di una sua autonomia finanziaria e funzionale che nell'ambito della gestione di tutte le fasi di protezione civile, come la prevenzione, la previsione e soprattutto negli interventi emergenziali, risulta fondamentale; l'Agenzia gode dell'enorme vantaggio di poter comprimere i tempi burocratici insiti nell'organizzazione regionale e dare una risposta molto più tempestive alle esigenze della Collettività". Attualmente fa parte del supporto al Comitato tecnico scientifico per l'emergenza epidemiologica da virus Sars-Cov-2. Prima di giungere in Abruzzo, Casinghini ricopriva l'incarico di direttore generale del Corpo italiano di soccorso del sovrano militare Ordine di Malta. E' stato impegnato nelle operazioni di soccorso alle vittime del terremoto dell'Aquila e dei sismi del Centro Italia del 2016 e 2017; fra le tante emergenze nazionali ed internazionali a cui ha partecipato si segnala: l'incendio del monte Morrone (2017), il terremoto di Ischia, (agosto 2017), l'alluvione di Livorno, (settembre 2017), il terremoto dell'Emilia-Romagna (2012), le alluvioni in Toscana (2012), le emergenza neve Centro Nord Italia (2011), l'emergenza Idrogeologica Toscana e Liguria (2011), il sisma di Haiti (2010). (Gru)