Sardegna: ad Olbia apertura delle scuole posticipata al 29 settembre

- Apertura posticipata per le scuole pubbliche di primo e secondo grado ad Olbia. Lo ha disposto il sindaco della città gallurese, Settimo Nizzi. La campanella per alunni e studenti olbiesi suonerà il prossimo 29 settembre, con sei giorni di ritardo sul resto della Sardegna. Il motivo? Consentire l'esecuzione dei test sierologici sul personale docente e non docente. "Dato l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 nel territorio comunale che impone il rigoroso rispetto delle normative specifiche e dei protocolli sanitari previsti", si legge nell'ordinanza, "l'Ats Sardegna - Assl Olbia, nelle more dell'imminente avvio dell'anno scolastico, ha disposto di provvedere all'esecuzione dei necessari test sierologici nei confronti del personale docente e non docente". (Rsc)