Sardegna: ad Olbia 120 positivi al coronavirus e sei ricoverati in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente 123 positivi, quasi tutti asintomatici, sei ricoverati in ospedale e sette in quarantena. Sono i numeri dell'emergenza Covid-19 ad Olbia, resi noti da sindaco della città gallurese, Settimo Nizzi. Si tratta di dati parziali, riferiti ai test effettuati dalle Unità speciali di continuità assistenziale ai quali dovranno essere aggiunti gli esiti dei tamponi effettuati al Mater Olbia. "La situazione in città è stazionaria - dice il primo cittadino olbiese -, negli ultimi due giorni si è registrato un caso in più individuato dopo migliaia di tamponi eseguiti. I negativi superano il 90 per cento". Quanto ai dati mancanti, riferiti ai test del Mater Olbia, Nizzi spiega che "si tratta un problema di gestione della comunicazione. L'Ats predisporrà presto dei programmi con i quali in sindaci potranno accedere per poter estrapolare i i numeri dei contagi nel proprio Comune". (Rsc)