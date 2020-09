Elezioni: Rampelli (Fd’I), centrodestra governa 15 Regioni, non è un pareggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è vero che vi sia da parte del M5s un deficit territoriale, tutt'altro visto che governano Roma e Torino, e incalzarono il governatore Musumeci in Sicilia con risultati altissimi: la vittoria del sì è degli italiani che hanno espresso una volta ancora la volontà di modernizzare e riformare le istituzioni, ma questo segnale non si può dissociare dai risultati elettorali che vedono un chiaro ritorno al bipolarismo e l'archiviazione definitiva di quel tripolarismo legato all'esplosione di quel movimento biodegradabile guidato dal comico Beppe Grillo”. Questo indirizzo, ha concluso, va assorbito nella modifica della legge elettorale, mentre il primo accordo tra Pd e M5s va in direzione opposta, tentando di riesumare il vecchio sistema proporzionale della prima Repubblica. “A discapito dei cittadini che vorrebbero un'Italia normalizzata con una democrazia che gli consenta di scegliere esplicitamente da chi essere governati”, ha spiegato. (Rin)