Napoli: Coldiretti, al mercato San Paolo di Fuorigrotta arriva lo street food contadino

- Da domani al mercato San Paolo di Napoli sarà possibile fermarsi a mangiare con lo street food contadino. Un’iniziativa promossa da Coldiretti Napoli e Campagna Amica presso la struttura coperta di via Guidetti 72, al parco San Paolo di Fuorigrotta. Negli stand delle aziende agricole associate, oltre ad acquistare prodotti di eccellenza provenienti da tutta la Campania, sarà possibile scegliere tra tante proposte di cibo da asporto, con piatti da 3 euro. Con l’inizio dell’autunno scattano anche i nuovi giorni e orari del mercato, che si sviluppa su una superficie interna di quasi mille metri quadrati e una esterna di trecento, con aree attrezzate per le degustazioni. Il mercato San Paolo sarà aperto dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 14.30 e il venerdì fino alle 19. I napoletani e i turisti potranno assaggiare piatti unici a km zero della vera tradizione contadina, a partire dalla fresella con la cipolla rossa e bicchiere di vino, poi mozzarella di bufala con pomodorini datterini abbinati a birra alla melannurca o succhi di frutta al naturale, caciocavallo podolico impiccato con pane e miele, freselle con sottoli cilentani e verdure di stagione, panino di farina di canapa o di grano senatore cappelli con mortadella di maialino nero casertano, fresella con patè di lumache, tagliate di formaggi e salumi del Tanagro, pasta con sugo al pomodorino del piennolo con abbinamento di amaro vesuviano a base di agrumi, panini con salame di bufalo e treccia di bufala affumicata, affettata mista di frutta di stagione e tanto altro. (Ren)