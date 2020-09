Regionali: Ciarambino (M5s), in Campania è il momento di collaborare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Un risultato che dimostra che i cittadini premiano sempre chi si occupa dei loro problemi e che è per me uno sprone per affrontare nuove sfide con tutto il bagaglio dell'esperienza maturata in questi ultimi anni. Ora è il momento di rimboccarci le maniche e inaugurare una nuova era per la Campania. Usciamo con le ossa rotte da un'emergenza sanitaria e sociale che ancora incombe su tutti noi. La politica per me è sempre stata servizio per i cittadini e oggi lo è più che mai". Infine ha concluso: "E' il momento di collaborare e dare il nostro contributo, lavorando tutti assieme, come istituzione regionale, con l'obiettivo comune di far rinascere la nostra terra dalle ceneri dell'emergenza e di rialzarla da una delle più gravi crisi socio-economiche della sua storia". (Ren)