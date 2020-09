Piemonte: Regione, in commissione proposte di legge sul gioco d'azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ritira la proposta di legge 56 sul gioco legale e mantiene, all’esame delle Commissioni, la proposta 99, più articolata della precedente. È quanto emerso oggi in Regione Piemonte nel corso della seduta congiunta delle Commissioni Sanità, Attività produttive e Legalità, dove si sono svolte le prime determinazioni in merito alle Pdl di modifica della legge regionale 9/2016 sulla prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Si tratta, in particolare delle proposte di legge 53, presentata dal M5s, e 56 e 99, presentate dalla Lega. In apertura di seduta, presieduta dal presidente della Commissione Sanità, il primo firmatario della proposta di legge 56 (Lega) ha appunto annunciato l’intenzione di ritirare il provvedimento e, quindi, la discussione procederà sulle proposte 53 e 99. Luv e M5s hanno sottolineato la necessità, prima di audire le associazioni interessate sulla proposta di legge 99 (dal momento che la proposta 53 è già stata oggetto di audizioni), che siano ascoltati funzionari dell’Assessorato alla Sanità, operatori delle Asl e rappresentanti dell’Ires sulla diffusione del gioco d’azzardo patologico e sulle ricadute dell’attuale legge sull’occupazione. (segue) (Rpi)