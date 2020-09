Molise: Fanelli (Pd),Trasporto pubblico locale, perché è tutto fermo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da diversi mesi è tutto bloccato e nessuna decisione, nessun atto con conseguenze tangibili, sembra essere stato assunto in attuazione delle delibere 48; 463, 465 e 467 del 2019 - per quello che riguarda i fondi - nonché per affrontare i temi 'gara' e 'piano'. Due leve ferme e connesse che non vengono mosse, con conseguenze gravissime. Non si è attivato il presidente Toma (che ha avocato a sé la delega per quattro mesi), ma neanche l'assessore Pallante, attuale responsabile del settore". Lo rileva stamani in una nota Micaela Fanelli, capogruppo del Pd nell'Assemblea regionale molisana. "Unica novità positiva che apprendiamo oggi dalla stampa - spiega Fanelli - deliberata dalla giunta con estremo ritardo la decisione di rimborsare gli abbonamenti non fruiti nei mesi del lockdown, così come chiesto, dallo scorso mese di giugno, dalla mia mozione presentata in Consiglio regionale. Ma è troppo poco e siamo giunti al punto di non poter più aspettare oltre. Le conseguenze del ritardo sono gravissime. Perché i servizi da parte delle aziende principali continuano ad essere pessimi, i lavoratori sono in sofferenza, i cittadini legittimamente infuriati". (segue) (Gru)