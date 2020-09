Molise: Fanelli (Pd),Trasporto pubblico locale, perché è tutto fermo? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'inerzia istituzionale che può costare cara al Molise e che mi allarma più del solito. Perché di questo passo rischiamo di perdere circa 40 milioni di euro disponibili per il 2020-2021, e fino al 2033 120 milioni di risorse nazionali di varia provenienza destinate al Molise. Tanti, tantissimi soldi indispensabili per ammodernare il parco automezzi - aggiunge ancora il capogruppo Pd - per realizzare infrastrutture, per gli investimenti sul ferro, per rendere più moderno ed efficiente tutto il nostro comparto. Eppure, nonostante questa storica ed irripetibile possibilità, finora non è stato fatto quasi nulla per mettere a terra i finanziamenti. Innanzitutto per acquistare nuovi autobus che vadano a sostituire quelli vecchi e pericolosi che ancora circolano sulle nostre strade. Perché? Quali sono i problemi, gli impedimenti che si frappongono al cogliere questa opportunità? Torno a sollecitare la ripartenza della procedura di gara per l'affidamento del servizio. In un lotto unico, in due, con l'opzione unica migliorativa o in altro modo, ma si torni in Consiglio per decidere. Si faccia subito. E si rimandi l'attuazione immediatamente al Rup. Come noto, le 'carte' sono pronte. Manca quindi la volontà? Mi appello, dunque, all'assessore Pallante affinché, al più presto, renda concretamente efficaci i deliberati e attivi la gara. Perché continuando a non fare nulla, il dramma del trasporto pubblico locale si trasformerà in tragedia e Donato Toma e il centrodestra non potranno più arrampicarsi sugli specchi, ma dovranno assumersene tutte le responsabilità". (Gru)