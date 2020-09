Abruzzo: Mauro Casinghini è il nuovo direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Roma cinquanta anni fa, laureato in Coordinamento delle attività di Protezione civile e in Rischio ambientale, appartenente al ruolo speciale della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, Mauro Casinghini è stato presentato questa mattina agli organi di stampa nella sua veste di direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile dal presidente della Regione, Marco Marsilio. "Con la nomina del nuovo direttore, oggi si dà l'avvio agli ultimi passaggi per rendere operativa l'Agenzia regionale di Protezione civile quale nuovo strumento operativo che si pone all'avanguardia tra le regioni italiane e che se ne sono già dotate - ha detto Marsilio - Mauro Casinghini è una persona che vanta una vasta esperienza nazionale e internazionale nel settore che può costituire un valore aggiunto in una fase di organizzazione complessa di una nuova struttura come questa: l'auspicio è che possa aiutare a far crescere una struttura già molto performante come quella della Protezione Civile Abruzzese". (segue) (Gru)