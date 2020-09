Coronavirus: in Sardegna chiusa una scuola paritaria di Oristano e la sede della municipalità di Pirri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola dell'infanzia è stata chiusa perché il familiare di un alunno è risultato positivo al Covid-19. Si tratta della scuola paritaria del Sacro Costato, in via Vittorio Veneto, ad Oristano. Lo stop è stato esteso anche alle scuole elementari. Si sta già procedendo alle sanificazioni e ora il Sacro Costato aspetta il via libera della Asl per poter cominciare le lezioni. A Cagliari, invece, è stata chiusa per un sospetto caso di contagio di coronavirus la sede della municipalità di Pirri, in via Riva Villasanta. Sono state sospese le attività in presenza ed il personale continuerà a lavorare in smart working. Si sta attualmente procedendo alla sanificazione dei locali. (Rsc)