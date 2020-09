Regionali: Nappi (Lega), negato diritto di voto a contagiati Covid in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime ore di voto sono accaduti altri fatti gravissimi nella sanità campana". Lo ha scritto su Facebook Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega: "Siamo subissati da continue segnalazioni di centinaia di elettori, costretti a rispettare le prescrizioni Covid, cui si è negato il diritto di voto per l'assoluta impreparazione della maggior parte delle Asl napoletane nel predisporre un banale servizio di raccolta a domicilio del voto". Nappi ha concluso: "Diamo la nostra disponibilità a raccogliere le denunce ai direttori generali delle ASL che non si sono adoperati e che noi crediamo debbano rispondere per la pesante omissione dei loro doveri d'ufficio. Chi sbaglia deve iniziare a pagare". (Ren)