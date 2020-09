Regionali: Più Europa, in Campania coalizione riformatrice annulla necessità alleanza M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania si dimostra quanto con Più Europa dicevamo da mesi, da prima del Covid: una coalizione riformatrice, senza le sirene del M5s con cui in tanti avrebbero voluto allearsi, sarebbe stata ed è l'opzione migliore per il governo regionale".Lo hanno affermato in una nota Falasca e Senatore: "Nonostante una campagna elettorale praticamente impossibile e la giungla di troppe liste civiche a sostegno del governatore uscente, abbiamo contribuito al successo di Vincenzo De Luca con idee e candidati che rappresentano la visione che abbiamo per una Campania sempre più europea: la massima attenzione all'uso delle risorse europee, un welfare capace di favorire maggiormente l'occupazione femminile, l'attrazione di investimenti, politiche per il lavoro contro la deriva assistenzialista del reddito di cittadinanza". (Ren)