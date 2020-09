Referendum: in Sardegna il Sì al 66,7 per cento, ma l'isola potrebbe veder ridotti i propri parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dei parlamentari vince anche il Sardegna. Nell'isola il referendum si è concluso con la vittoria del Sì: 66,7 per cento contro il 33,3 per cento dei No. I favorevoli al taglio si registrano soprattutto nel sud Sardegna, dove la percentuale dei consensi ha superato il 70 per cento, e nell'Oristanese (69 per cento). Nuoro, Ogliastra e Sassari con la Gallura hanno registrato il 67 per cento di sì, mentre nella Città metropolitana di Cagliari i consensi alla riforma costituzionale si sono fermati al 61 per cento. Nell'isola quasi tutte le forze politiche si erano schierate per il No. Se la legge elettorale non dovesse essere cambiata la Sardegna passerebbe da 9 a 4 senatori e da 17 a 11 deputati. (Rsc)