Sardegna: 84 ricoverati per coronavirus al Santissima Trinità di Cagliari

- "Un numero mai toccato prima". Lo dice il direttore dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, Sergio Marracini, commentando il numero di ricoverati per Covid-19 che hanno raggiunto le 84 unità, dieci dei quali gravi e curati nei due reparti di terapia intensiva del nosocomio cagliaritano, il secondo dei quali è operativo da ieri. Ancora dodici i posti liberi. La seconda terapia intensiva è stata attivata a causa dell'arrivo di tre pazienti in gravi condizioni, uno da Olbia, un altro arrivato tramite il pronto soccorso e un terzo da un altro reparto del Santissima Trinità. "Stiamo accogliendo pazienti da tutta la Sardegna - spiega Marracini -, l'età media è di 60 anni. La seconda terapia intensiva? Era importante aprirla per dare risposte ai pazienti". Presto entreranno in servizio nuovi infermieri particolarmente esperti dei reparti di terapia intensiva. L'ospedale cagliaritano resta chiuso per tutti gli altri pazienti. "L'unica eccezione - osserva il direttore del Santissima Trinità - è stata fatta per un uomo, vittima di un incidente stradale, che è stato sottoposto a una tracheotomia d'urgenza per un grave politrauma. Negativo al tampone, è stato successivamente trasferito in rianimazione al Brotzu". (Rsc)