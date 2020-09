Elezioni: Rampelli (Fd’I), centrodestra governa 15 Regioni, non è un pareggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra è unito ed è sempre andato compatto, e in questo momento governa 15 Regioni su venti: un risultato importante che dovrebbe essere adeguatamente rappresentato nelle ricostruzioni giornalistiche. Così il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, ospite a “Uno Mattina”. “La partita non è finita 3 pari diversamente da come viene detto, ma uno a zero per il centrodestra: abbiamo strappato una roccaforte rossa, le Marche, alla sinistra e confermato Veneto e Liguria con risultati imbarazzanti, mentre il centrosinistra conferma due uscenti ma ne perde uno”, ha spiegato, sottolineando che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è un politico “istrionico, non associabile a un partito e che gode di un consenso trasversale cavalcando temi cardine della destra, come sicurezza e immigrazione”. Occorre aggiungere, ha continuato, che la sinistra spesso ricorre a queste “maliziose scorciatoie, presentando candidati post ideologici con immagini e contenuti vagamente di destra: Bonaccini ed Emiliano pescano a destra, non sono ascrivibili alla tradizionale storia post comunista”. Il referendum, ha aggiunto, non può essere strumentalizzato dai 5 stelle per tentare di oscurare la scomparsa elettorale. (segue) (Rin)