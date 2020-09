Napoli: Laboccetta (Polo Sud), individuare subito il miglior candidato sindaco per la Capitale del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra a Napoli da domani deve sedersi responsabilmente attorno ad un tavolo insieme alla galassia del civismo partenopeo per individuare subito il miglior candidato a sindaco per la Capitale del Sud". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Le amministrative ci pioveranno sulle spalle tra qualche mese - ha proseguito il presidente di Polo Sud - e non possiamo farci trovare impreparati. La Destra a Napoli puo' vincere nel 2021, ma la squadra ed il progetto vanno lanciati in tempo utile, senza avviare trattative logoranti. Il mondo dell'associanismo napoletano e' pronto ad offrire un contributo di idee, oltre ad una squadra di giovani professionisti che fanno Politica per passione. Incontriamoci presto!", ha concluso Laboccetta. (Ren)