Piemonte: Torino, al Circolo dei Lettori convegno su stimoli europei per nuova edilizia sociale

- “Stimoli europei per una nuova edilizia sociale di qualità” è il tema del convegno transfrontaliero che si terrà mercoledì 23 settembre presso il Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9) dalle ore 10 alle ore 13.30. L’iniziativa costituisce il secondo appuntamento di A2E (Alpi Efficienza Energetica), progetto di cooperazione transfrontaliera inserito nel programma Interreg Alcotra e finalizzato a migliorare la performance energetica degli edifici pubblici partendo dalla considerazione che anche quelli realizzati per essere “a basso consumo” presentano, in fase d’uso, notevoli criticità che ne compromettono le prestazioni stabilite. A tal fine, A2E si propone di condividere e capitalizzare le esperienze sviluppate in Italia e Francia creando degli strumenti d’analisi comuni e mettendo a punto e sperimentando azioni di formazione mirate a incrementare le competenze degli attori della filiera dell’edilizia. Il convegno di chiusura si terrà sempre a Torino ad ottobre. Ad aprire i lavori sarà l’assessore regionale alle Politiche sociali, Chiara Caucino, che illustrerà brevemente le nuove politiche per l’edilizia sociale della Regione Piemonte. Il convegno potrà essere seguito in presenza (il numero massimo di posti disponibili è 45) oppure in diretta streaming sul canale YouTube della Regione Piemonte https://www.youtube.com/user/LaRegionePiemonte. In entrambi i casi è richiesta la preventiva registrazione su http://www.a2e.info/index.php/formazione/convegno-stimoli-europei-edilizia-sociale (Rpi)