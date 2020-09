Abruzzo: tragedia ad Avezzano, medico accoltella la moglie si toglie la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia ad Avezzano (L'Aquila), dove questa mattina un uomo di 70 anni ha accoltellato la moglie per poi lanciarsi dal balcone della sua abitazione al quinto piano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le Forze di Polizia, insieme agli operatori del 118 che hanno provveduto a soccorrere entrambi e ricoverarli in ospedale. La donna è stata operata e le sue condizioni sono molto gravi, mentre il marito è deceduto poco dopo il ricovero. La donna era anche candidata come consigliere al comune di Avezzano, dove oggi e domani si elegge il nuovo sindaco e si rinnova il Consiglio comunale (Gru)