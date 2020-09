© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 19 l'affluenza alle urne nell’area della città metropolitana di Milano per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari si è attestata al 30,00 per cento. Lo si apprende dai dati diffusi dal Viminale sul totale dei 133 comuni. Nel capoluogo lombardo ai seggi si è recato il 26,91 per cento degli aventi diritto al voto. (Rem)