Molise: soddisfazione della Regione per successo prima tappa di “MovidaCovidFree”

- Grande successo per la prima tappa di “MovidaCovidfree”, la campagna promossa da Regione Molise e Asrem che prevede l’effettuazione gratuita di test sierologici per la ricerca di anticorpi Covid-19. Stando alla nota della Regione, ieri sera in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, nella tenda messa a disposizione dalla Protezione civile sono stati effettuati a partire dalle 19 432 test sierologici: due le positività riscontrate, per le quali, questa mattina, sono stati disposti i relativi tamponi. La larga affluenza di giovani, prosegue la nota, ha tenuto impegnato il personale della direzione sanitaria e della Protezione civile ben oltre l’orario di chiusura, previsto per le ore 23. Soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione Molise e dal direttore generale Asrem, che hanno seguito da vicino le operazioni, per la grande partecipazione dei giovani, ma anche per la collaborazione e la compostezza evidenziate nella circostanza. Non va dimenticato, prosegue la nota, che il test non dà la patente di immunità ma è comunque un segnale di sensibilità e grande responsabilità. Il tour di “MovidaCovidfree” proseguirà sabato prossimo, 26 settembre, ad Isernia, in Piazza Celestino V, e si concluderà a Termoli, il prossimo tre ottobre, in Piazza Vittorio Emanuele (Com)