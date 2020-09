Piemonte: fondi per progetti in favore dei sordi, Regione parteciperà al bando del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte, in collaborazione con l’ENS, Ente Nazionale Sordi, parteciperà all’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato al finanziamento di progetti a favore di persone affette da sordità e ipoacusia. La Giunta regionale ha deliberato durante la riunione di oggi che gli uffici competenti predispongano una proposta progettuale per l’adesione a questo avviso. Come rileva l’assessore regionale al Welfare, le progettualità sperimentali potranno essere rivolte a diffondere il servizio di video interpretariato e in lingua dei segni italiana (LIS), oppure a tecnologie che favoriscano l’abbattimento delle barriere comunicative. Obiettivo principale dell’iniziativa nazionale è la promozione di iniziative atte a potenziare competenze e infrastrutture pubbliche, nell’ottica di rendere i servizi erogati a livello territoriale accessibili a questa categoria di cittadini. (segue) (Rpi)