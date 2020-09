Piemonte: fondi per progetti in favore dei sordi, Regione parteciperà al bando del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione è vincolata a progetti che abbiano un importo finanziabile superiore a 50.000 e inferiore a 400.000 euro, che sarà interamente coperto dal finanziamento concesso. L’ENS è stato individuato come partner in quanto particolarmente rappresentativo della categoria beneficiaria. A questo proposito, il Consiglio piemontese dell’ENS è già destinatario di contributo annuale della Regione per il servizio “Comunic@Ens”, strumento di integrazione che consente la comunicazione fra persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e moderne tecnologie. Nell’esprimere soddisfazione per la proficua collaborazione instaurata da tempo tra la Regione e l’ENS, l’assessore specifica che la proposta sarà incentrata su servizi di segretariato sociale presso le sedi provinciali dell’ente, su corsi formativi basilari della lingua dei segni e su attività di approccio alla sordità rivolto al personale pubblico. La partnership sarà formalizzata tramite la costituzione di un’associazione temporanea di scopo. (Rpi)