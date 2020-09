Sardegna: Lega, gravi affermazioni Cgil su assessore Satta, è attacco politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scintille tra Lega e la Cgil in Sardegna dopo le affermazioni del segretario regionale del sindacato, Michele Carrus che avrebbe definito l'assessore regionale agli Affari Generali, Valeria Satta, una "ragazzina semi analfabeta". Parole pronunciate ieri durante la manifestazione unitaria di Cgil Cis e Uil alla fiera di Cagliari che hanno scatenato la reazione della Lega che per bocca del consigliere regionale Andrea Piras esprime solidarietà all'esponente dell'esecutivo sardo: le parole del leader sardo della Cgil sono "un vero e proprio attacco politico più che un giudizio sull'operato dell'assessore e trovo estremamente grave che si alluda a un non tanto velato collegamento tra il lavoro quotidianamente svolto dalla stessa e le deprecabili minacce rivolte ad alcuni rappresentati sindacali". "Spero vivamente arrivino in tal senso delle scuse – ha proseguito Piras -. L'assessore Satta lavora con coraggio e spirito di abnegazione sin dal primo giorno del suo insediamento per la soluzione di vertenze talvolta trentennali e merita rispetto per questo suo impegno, nonché per ruolo non sempre facile che la vede combattere al fianco dei lavoratori". Alle affermazioni di Carrus replica anche il capogruppo della Lega Dario Giagoni: "L'assessore Satta non è una ragazzina – ha spiegato Giagoni - è una donna e madre di famiglia. Certamente giovane ma dubito che questa possa essere una colpa: sin dal giorno del suo insediamento ha lavorato alacremente per garantire la soluzione di vertenze annose. Dopo trent'anni l'Assessore Satta insieme alla giunta Regionale ha risolto la grave problematica dei precari Forestas, e sono certo che tale stabilizzazione sia la migliore dimostrazione del suo impegno". "Ci si riempie tanto la bocca di tematiche legate al femminismo – ha concluso Giagoni - ma poi si scade in una lampante dimostrazione di maschilismo che, ahimè sono certo, verrà tollerata solo perché non proviene da esponenti della nostra area politica". (Rsc)